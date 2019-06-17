Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında...
38 dakika önce
Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:54 Kaynak: AA
: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir."
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