Son Dakika Haberleri: Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında...
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Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında...

38 dakika önce

Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir.

Aydın:
Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredi ve sendikasyonların tamamını zamanında ödemiştir."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:54 Kaynak: AA
Aydın Türk
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