Son Dakika Haberleri: Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredilerin tamamını zamanında ödemiştir" -...
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Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredilerin tamamını zamanında ödemiştir" -...

50 dakika önce

- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

- Anadolu Ajansı Finans Masası
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Aydın: Türk bankacılık sistemi yurt dışından aldığı kredilerin tamamını zamanında ödemiştir -...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:22 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Anadolu Ajansı, Aydın
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