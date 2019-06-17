Son Dakika Haberleri: Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da...
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Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da...

31 dakika önce

Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir.

Aydın:
Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:57 Kaynak: AA
Türkiye, Aydın Türk
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