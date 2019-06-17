Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da...
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Aydın: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:57 Kaynak: AA
: "Türk bankacılık sisteminin teknolojik altyapısı dünyayı geçmiş durumda, insan kaynağı da iyi ve iyi bir rekabet ortamı var. Türk bankacılık sistemi Türkiye
'nin büyümesine bugün de yarın da katkı vermeye devam edecektir."
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