Son Dakika Haberleri: Aydın türsab başkanı'ndan 'booking.com' yorumu benzer firmalara da dava açacağız
Son Dakika Güncel Aydın türsab başkanı'ndan 'booking.com' yorumu benzer firmalara da dava açacağız

Aydın türsab başkanı'ndan 'booking.com' yorumu benzer firmalara da dava açacağız

51 dakika önce

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu Benzer firmalara da dava açacağızTürkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, Benzer firmalara da dava açacağız dedi.

Aydın türsab başkanı'ndan 'booking.com' yorumu benzer firmalara da dava açacağız, System.String[]

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu Benzer firmalara da dava açacağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, Benzer firmalara da dava açacağız dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada, booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu

Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
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