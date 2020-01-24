Aydın uluslararası deprem tatbikatına hazırlanıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan 2020 Uluslararası Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatı 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Aydın'da gerçekleştirilecek. Tatbikata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor.



İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Aydın'da düzenlenecek olan Uluslararası Deprem Tatbikatı ile ilgili olarak ilçe kaymakamlarına ve kurum müdürlerine bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıda konuşan Vali Köşger, tüm kurum müdürlerine ve kaymakamlara tatbikatla ilgili olarak, en üst seviyede hazırlık yapmaları talimatını verdi.



"Hazırlıklarınızı en üst seviyede yapın"



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, çok önemli bir tatbikat gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa uluslararası düzeyde bir tatbikat ilimizde yapılacak. Bu tatbikata yaklaşık 12 ülkenin kuruluşlarının katılımcıları gelecek. Tatbikata muhtemelen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımızı Recrep Tayyip Erdoğan'ında katılması söz konusu. Hem uluslararası olması, hem de Cumhurbaşkanımızın da tatbikata katılmasının söz konusu olması tatbikatın ehemmiyetini arttıran bir durum. O yüzden Aydın'daki bütün kurumların bu tatbikatla ilgili olarak hazırlığını en üst seviyede yapması gerekiyor" dedi.



"İlk uluslararası tatbikat olacak"



AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman ise, tatbikatla ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasında, "Aydın 2020 Uluslararası TAMP Tatbikatı ilimiz merkezli 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat 30 Mart-01 Nisan tarihinde gerçekleşecek olup saati belli değildir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu' nun talimatı ile tatbikatın icrasına başlayacağız. Aydın'da seviye 4 düzeyinde tatbikat gerçekleşecektir. Tatbikat üç gün boyunca aralıksız devam edecek. Aydın'da 17 farklı ilden 10 farklı ülkeden personel gelip çalışmalara katılacaktır. Yaklaşık olarak 3 bin 500 personelin çalışmaya katılmasını bekliyoruz. 17 ilden tatbikata katılacak olan 10 il tatbikat sırasında belirlenecektir. Uluslararası tatbikat kapsamında katılacak olan ülkelerin belirlenmesi çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı ilgili çalışma grupları tarafından yürütülmektedir. Tatbikatın gerçekle örtüşmesi adına hiçbir lojistik düzenleme önceden yapılmayacak olup, deprem alarmı verildikten sonra tüm çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Tatbikat kapsamında Efeler, İncirliova ve Koçarlı'da saha ve enkaz çalışmaları yapılacak. Tatbikat AFAD kurulduğundan bu yana ilk uluslararası tatbikat olacaktır. Aydın'ın olası bir depreme karşı hazırlığını test etme imkanı bulacağız" diye konuştu. - AYDIN