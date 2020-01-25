Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı - Son Dakika

Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı

28 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu.

Aydın UMKE, Elazığ'a gitmek için yola çıktı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Şu andaki verilere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere Aydın'dan da UMKE ekibi yola çıktı.


Depremin ardından hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) 5 kişilik medikal ekiple yola çıktı. - AYDIN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Elazığ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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