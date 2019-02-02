Aydın Üniversitesi Gastronomide İki Günüm ve İki Tarif | Acayip Tarifler

Selamlar dostlarımBugün sizin için okulda iki günümü paylaşıyorum.

Selamlar dostlarım



Bugün sizin için okulda iki günümü paylaşıyorum. Biliyorsunuz @iaugastronomiakademisi nde eğitim alıyorum. Mutfakta keyif ve bilgi dolu zamanlar geçiriyorum. Eğitimle dolu iki günümü sizinle de paylaşmak istedim belki aranızda eğitim almak isteyenlere bir tercüman olur. Keyifli seyirler ??

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