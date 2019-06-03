AYDIN Ürünü yanan çiftçinin, 260 bin TL maddi zararı oluştu

Ürünü yanan çiftçinin, 260 bin TL maddi zararı oluştu
AYDIN'ın Germencik
ilçesinde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 8 bin paket ot ile 2 römork yanarken, 260 bin TL maddi zarar oluştu.
Turanlar Mahallesi'nde besici Gökhan Cinbaş'a ait ot deposunda, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangını öğrenen Cinbaş da olay yerine koştu. Kısa sürede depoyu ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın yangını kontrol altına alarak söndürdü. Besici Cinbaş, hayvanları için depoda beklettiği 5 bin arpa otu ve 3 bin fiğ otunun ayrıca 2 römorkunun yanışını oturarak dalgın gözlerle izledi. Ramazan Bayramı
arifesinde hayvanlarının yiyeceğinin yangında kül olduğunu belirten Cinbaş, "250 bin TL'lik zararım var. Bayram öncesi tüm emeklerim boşa gitti. Çok üzgünüm" dedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanı Mahmut Serdar
Adanır, "Ekiplerimiz yoğun duman ile yangının verdiği zorluklarla mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.