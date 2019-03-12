Son Dakika Haberleri: Aydın Uyarıya Rağmen Durmadılar, Esrarla Yakalandılar 2 Gözaltı

Aydın Uyarıya Rağmen Durmadılar, Esrarla Yakalandılar 2 Gözaltı

48 dakika önce

Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar 2 gözaltıAydın'ın Sultanhisar ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilmek istenen ancak sürücünün kaçması üzerine peşine düşen polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişinin üstünde esrar bulundu.

Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar 2 gözaltı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, şüphe üzerine kontrol edilmek istenen ancak sürücünün kaçması üzerine peşine düşen polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişinin üstünde esrar bulundu. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, dün (pazartesi) akşam saatlerinde, kırsal Atça Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili kontrol etmek istedi. Uyarıya rağmen durmayan otomobil sürücüsü M.Ö., kaçmaya başladı. Peşine düşülen zanlıların içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra durduruldu. Otomobildeki M.Ö. ve A.K.'nin üst araması yapıldı. Yapılan kontrolde üstünden 20 gram esrar çıkan zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

Aydın, Sultanhisar, Güncel
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