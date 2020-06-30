AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır' - Son Dakika

AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'

Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'AYDIN'ın Germencik ilçesinde 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı zeytinyağının kaliteli olduğunu belirtip, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" diyerek, uyardı.

Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır'

FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 1926 yılında dedesinin başlattığı zeytinyağı üretimi ve ticaretini sürdüren Hilmi Yıldırım, acı zeytinyağının kaliteli olduğunu belirtip, "İyi zeytinyağı boğazı yakacak ancak mideyi yakmayacak" diyerek, uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aralarında zeytinyağının da bulunduğu birçok gıda ürününde yapılan taklit ve tağşişlerin affedilmeyeceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin bu açıklaması pek çok kesimde yankı buldu. Germencik'in Hıdırbeyli Mahallesi'nde 94 yıldır hizmet veren bir zeytinyağı firmasının sahibi Hilmi Yıldırım, hakiki zeytinyağının sırlarını DHA muhabirine anlattı.

'HAKİKİ ZEYTİNYAĞI DONAR'

İyi bir zeytinyağı kokusundan ve tadından anlaşıldığını belirten Hilmi Yıldırım, "Koku ve tat çok önemlidir. Tadarken, ağzında belli bir acılık oluşur ve boğazı yakar. Eğer boğazı yakmaz ise kaliteli bir zeytinyağı değildir. Buzdolabına konulduğunda normal zeytinyağı donar. Taklit zeytinyağları ise asla ve asla donmaz" dedi.

Tatlı olan zeytinyağının vatandaşların aldatmaması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "Zeytinyağının içine kanola, pamukyağı ve çiçek yağı gibi çeşitli yağlar karıştırılabiliyor. Bu karıştırılan yağlarda yumuşak olduğu için vatandaşa tatlı gelir. Ama gerçek zeytinyağını ağızlarına aldıklarında 'Acı' derler. Aslında acı olan gerçek zeytinyağıdır. Tatlı olan zeytinyağı kaliteli değildir. İyi zeytinyağı boğazı yakacak ama mideyi yakmayacak. En önemli kıstas budur. Tatlı zeytinyağı olmaz. Meyvesinden dolayı belli bir acılık oluşur" diye konuştu.

'UCUZ ZEYTİNYAĞI ALMAYIN'

Ucuz zeytinyağına vatandaşların kanmamasını tavsiye eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Günümüzde piyasada litresi 14-15 liraya satılan zeytinyağları var. Tüketicilerin asla ve asla bu fiyatlara kanmaması gerekiyor. Bugün standart olan bir zeytinyağının kilosunun toptan fiyatı 17 lira 50 kuruş ile 20 lira arasında değişiyor. Ucuz zeytinyağı almak bana göre kandırmacadır" dedi.

'İÇİLDİĞİNDE YANMA HİSSİ OLUŞMALI'

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak da, yol kenarlarında özellikle pet şişeler içerisinde satılan zeytinyağlarının tağşişe çok açık olabileceğinin altını çizdi. Toprak, "Natürel sızma zeytinyağının içerisine ayçiçeği yağı, mısır özü yağı, fındık yağı gibi yağları katılıyor. Pamuk yağının içerisine zeytinyağı katıp rengini koyulaştırıp, elde edilen yağı zeytinyağı olarak satan firmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle, yol kenarlarında satılan açık renkli su şişelerinde satılan zeytinyağları tağşişe çok açıktır. Vatandaş, hileli olup olmadığını ne yazık ki anlayamaz. Bu yağların laboratuvarlarda incelenmesi gerekir. Renginden, kokusundan, donma seviyesinden anlaşılabilir gibi şeyler söylense de, renk ve kokusundan anlaşılmaz çünkü zeytinin yetiştiği yerler farklılıklar gösterdiği için kokusu, tadı farklı olabilir. Bazı kişiler zeytinyağını içebiliyor. Natürel bir zeytinyağı içildiği zaman genizde hafif bir yanma hissi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, Hilmi Yıldırım, Zeytinyağı, Germencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır' - Son Dakika

Son Dakika

16:39 FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:41 Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş 14:24 Son Dakika: İşverenlerin süresi uzatılan kısa çalışma uygulaması için yeni başvuru yapması gerekmiyor 12:47 Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:52 Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı 09:47 CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Uzmanı uyardı: 'Acı olan gerçek zeytinyağıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]