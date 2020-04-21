Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü yardımlarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihtiyaç sahiplerine gıda ve öğrencilere de burs yardımları devam ediyor.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gıda yardımlarının PTT kargo ile ulaştırıldığını söyledi.

Evde bulunamayan vatandaşlara ise paketlerin daha sonra ekipler tarafından teslim edildiğini ifade eden Akçalı, Kovid-19'a karşı her türlü önlemi aldıklarını dile getirdi.

Zor durumda olan ailelere "muhtaç aylığı" adı altında her ay düzenli 914 lira ödediklerini anımsatan Akçalı, "Bu kapsamda Aydın'da 54, Denizli'de 30 ve Muğla'da 25 vatandaşımıza bu aylıkları gönderiyoruz. Bunun yanında bölgemizde 475 öğrenciye her ay düzenli burs veriyoruz." diye konuştu.

Dünyaya yayılan salgının bir an önce son bulmasını dileyen Akçalı, bu süreçte her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.