Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret

06.04.2022 13:37
Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Saraç, AA'nın Aydın Büro Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Saraç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın ülkenin köklü kurumları arasında yer aldığını ifade etti.

Gazeteciliğin büyük bir özveri ve yoğun emek getiren bir iş olduğunu aktaran Saraç, AA muhabiri Ferdi Uzun'a yöresel ürünleri hediye etti.

YORUMLAR
500
Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı Aydın merkezli iki ilde fuhuş operasyonu: 55 gözaltı Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Saraç, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Eski belediye başkanı hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi
13:34 Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday oluyor
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:45:30. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement