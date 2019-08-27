Son Dakika Haberleri: Aydın Valiliği; Atamohammad Amiri'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı
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Aydın Valiliği; Atamohammad Amiri'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı

51 dakika önce

Aydın Valiliği, Aydın İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde arkadaşları yemekte iken nevresimi ile barındığı odada intihar eden Atamohammad Amiri'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Aydın Valiliği; Atamohammad Amiri'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı, System.String[]

Aydın Valiliği, Aydın İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde arkadaşları yemekte iken nevresimi ile barındığı odada intihar eden Atamohammad Amiri'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca adli ve idari yönden başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Van Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 6458 sayılı Kanunun 54/1-h bendinde yer alan 'Türkiye'ye İllegal Yollardan Giriş Suçu'ndan hakkında sınır dışı kararı alınan ve 6458 sayılı Kanun'un 57. maddesi uyarınca Aydın Göç İdaresi İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan Atamohammad Amiri isimli Afganistan uyruklu yabancı, 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 18: 48 sıralarında oda arkadaşları yemekteyken barındığı odasında yatak nevresimiyle intihar ederek yaşamına son vermiştir.


Olayın tespitine müteakip Kurumumuz Güvenlik Amirlerince ivedilikle 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verilmiştir. Sağlık ekipleri tarafından yabancının öldüğünün anlaşılması üzerine görevli polis ekiplerince olay yeri incelemesi yapılmıştır.


Aydın Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yabancının adli otopsi işlemi gerçekleştirilmiş, yabancının Avukatı ve yakınları bilgilendirilmiştir.


Konuyla alakalı olarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, Aydın Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından da İdari Soruşturma başlatılmış olup soruşturma halen devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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