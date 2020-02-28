Aydın Valiliği: "Geri Gönderme Merkezi'nden yapılan salıvermeler rutin bir işlem" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Valiliği: 'Geri Gönderme Merkezi'nden yapılan salıvermeler rutin bir işlem' - Son Dakika

Aydın Valiliği: "Geri Gönderme Merkezi'nden yapılan salıvermeler rutin bir işlem"

7 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Geri Gönderme Merkezinde yapılan salıvermelerin yabancıların Avrupa ülkelerine gitmeleri için değil otogarda yoğunluk yaşanmaması için gece yapılan rutin bir işlem olduğu belirtildi.

Aydın Valiliği:

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, Geri Gönderme Merkezinde yapılan salıvermelerin yabancıların Avrupa ülkelerine gitmeleri için değil otogarda yoğunluk yaşanmaması için gece yapılan rutin bir işlem olduğu belirtildi.


Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezinde 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslarararası Koruma Kanununu çerçevesinde idari gözetim altında tutulmakta olan farklı uyruklardan yabancıların sınır dışı, sevk ve 57/A İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler maddesi gereğince işlemleri kurumumuzca yürütülmektedir.


27 Şubat 2020 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında kalan yabancılardan sınır dışı kapsamına alınamayan (geri gönderilemeyecek durumda olan hasta, engelli ve hamile gibi durumda olan) ancak kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmayan yabancıların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu 57/A maddesi gereğince idari gözetime alternatif yükümlülükler (Belirli Adreste İkamet Etme, Bildirimde Bulunma, Aile Temelli Geri Dönüş, Geri Dönüş Danışmanlığı, Kamu Yararına Hizmetlerde Gönüllülük Esasıyla Görev Alma, Teminat, Elektronik İzleme) getirilerek idari gözetimleri sonlandırılabilmektedir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıslar Geri Gönderme Merkezimizden sayılan idari yükümlülükler getirilerek serbest bırakılmıştır. Otogarlarda yaşanan yoğunluk ve ilimizin güvenliği sebebiyle gece saatlerinde çıkış işlemleri sağlanmıştır. Yapılan işlemler sürekli yapılan idari işlemler olup basında yer alan yabancıların Avrupa ülkelerine gitmek için Geri Gönderme Merkezi'nden çıkış yaptırıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Avrupa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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