Aydın Valiliği, ilkokul öğrencilerine "deprem eğitimi boyama kitabı" dağıttı - Son Dakika

Aydın Valiliğince, deprem bilinci oluşturmak amacıyla hazırlanan boyama kitabı, ilkokul öğrencilerine dağıtıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan İlkokulunda düzenlenen dağıtım töreninde gazetecilere, Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocukların deprem konusunda bilinçlenmesi için Valilik öncülüğünde deprem eğitimi boyama kitabını yayımladıklarını aktaran Aksoy, "Buradaki temel amacımız çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini ve daha duyarlı hale gelmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kitapları il genelindeki 14 bin 439 ilkokul öğrencisine dağıttıklarını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız boyama yaparken hem boyama şekilleriyle ilgili hem de bazı sözlerle ilgili bilgi sahibi olacaklar. Özellikle çocuklarımızın bu konuda duyarlı hale gelmesi hepimiz için önemli. Bilindiği üzere Aydın deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Türkiye'deki diğer okulların bu konuda yapacağı çalışmalarda bir örnek oluşturması bakımından önemli. Özellikle birinci sınıf tercih etmemizin nedeni bu yaşta bu eğitimi almaları ve daha duyarlı hale gelmeleri bakımından önem arz ediyor."

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Hira Avohan, kitabı çok sevdiğini söyledi.