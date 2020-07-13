Aydın Valiliği'nden 15 Temmuz daveti - Son Dakika

Aydın Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler için Aydın Valiliği tarafından bilgilendirme afişleri asılarak, vatandaşlar etkinliğe davet edildi. Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlilerde gerekli önlemler alınırken etkinlik alanı da sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. - AYDIN