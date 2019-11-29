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Aydın Valiliği'nden açıklama

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, yerel ve sanal basın organlarında yer alan "Tuğba Kuruyemiş'ten Vali Köşger'e destek teşekkürü" başlıklı haber üzerine bir açıklama yaptı.

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AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, yerel ve sanal basın organlarında yer alan "Tuğba Kuruyemiş'ten Vali Köşger'e destek teşekkürü" başlıklı haber üzerine bir açıklama yaptı.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Çeşitli yerel ve sanal basın organlarında 'Tuğba Kuruyemiş'ten Vali Köşger'e destek teşekkürü' başlıklı haberde, ilgili firma sahibinin gerçek dışı beyanlarına yer verilmesi üzerine Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.


İlgili firmanın sahiplerinin kamuoyunca malum olan sebeplerden son dönemde yaşadığı süreç tamamen hukuksal ve bağımsız yargı çerçevesinde yürütülen bir süreç olup idarenin veya Valinin yetki alanının dışındadır. Bu süreçte ilgili taraflarla herhangi bir temas söz konusu olmadığı gibi teşekkürü gerektirecek herhangi bir yardım da yapılmamıştır. Buna rağmen vaki olan bu beyanın ve haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayıp, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür" denildi. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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