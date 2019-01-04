Son Dakika Haberleri: Aydın Valiliği'nden Ayba Açıklaması

Aydın Valiliği'nden Ayba Açıklaması

36 dakika önce

Aydın Valiliği, tartışmalara neden olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı'nın (AYBA) verdiği sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Aydın Valiliği'nden Ayba Açıklaması, System.String[]
Aydın Valiliği, tartışmalara neden olan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı'nın (AYBA) verdiği sağlık hizmetleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren AYBA'nın hizmetlerinin yasaklandığı haberlerine istinaden, AYBA'nın hizmetleri yasaklanmamıştır. AYBA'nın sadece sağlık hizmetleri ruhsatsız olduğu için durdurulmuş, şartları yerine getirip ruhsat aldıkları takdirde sağlık hizmetlerine de izin verilecektir. AYBA sağlık hizmetleri dışındaki tüm faaliyetlerini herhangi bir kısıtlama olmadan yapabilir. Vatandaşımızın evde sağlık hizmetleri ihtiyacı (diş sağlığı ve ambulans ihtiyaçları dahil) İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 33 ekip 140 personelle haftanın 7 günü sabah 8 akşam 8 saatleri arasında karşılanmaktadır. Vatandaşımızın evde sağlık için Sağlık Bakanlığına ait 444 38 33 (444EVDE) Numaralı telefonu arayıp bilgi vermesi yeterlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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