Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım

09.11.2020 14:25
Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım, System.String[]

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Aydın Valiliği koordinasyonunda toplanan 1334 adet bağış depremzedelere ulaştırıldı.

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen deprem sonrasında Aydın Valiliği koordinasyonunda toplanan 1334 adet bağış depremzedelere ulaştırıldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İzmir ilinde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak 01 Kasım 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı ve on yedi ilçe Vakfımız tarafından ayni bağış kabulü yapılmış; sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve vatandaşlarımızdan katkılar sağlanmıştır. Bu kapsamda İzmir'de meydana gelen afet sonrasında ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere 623 adet standart gıda kolisi (aynı içerikteki düzenli koliler) ve 711 yeni battaniye olmak üzere toplamda 1334 adet bağış toplanmış ve İzmir ilinde bulunan depolara 09 Kasım 2020 tarihinde sevk edilmiştir. Aydın Valiliği olarak İzmir ilinde bulunan vatandaşlarımızın yanındayız. Her türlü desteğe hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Yardımda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN

Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım

Deprem, Aydın, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valiliği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika


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