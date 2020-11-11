Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Jeotermal Enerji tesisleri ile ilgili mevzuat değişikliği ile Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamına alındı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın İlimizi ziyaretinde gündeme gelen konular arasında yer alan, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklı emisyonların kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla mevzuatta yapılan düzenlemelerle, tesislerin emisyonlarının çevre izni kapsamında değerlendirilmesine ve emisyonların sürekli ölçüm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izlenebilmesine imkan sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermel enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hidrojen sülfür (H2S) emisyonlarının oluşturduğu koku şikayetleri nedeniyle Bakanlık ilgili birimleri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulan çalışma grubu tarafından, söz konusu tesislerde gerçekleştirilen incelemeler ve denetimler neticesinde, daha etkin bir denetim ve takip sisteminin oluşturulması amacı ile ilgili mevzuatta düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 06.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izine tabi tesisler arasında yer almamaktaydı. Yayımlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kurulu gücü 5 MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri, Yönetmeliğin EK-2'sinin "1.Enerji Endüstrisi" başlıklı kısmına ilave edilerek yönetmelik kapsamına alındı. "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S emisyonları için tesislerin üretim kapasitelerine göre kütlesel debi sınır değerleri ve H2S emisyon miktarına bağlı olarak sürekli emisyon ölçümü zorunluluğu getirildi. "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile de jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesinde kullanılacak ölçüm cihazlarının standartları belirlendi" denildi. - AYDIN