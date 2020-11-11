Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması - Son Dakika

Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması

11.11.2020 17:05
Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Jeotermal Enerji tesisleri ile ilgili mevzuat değişikliği ile Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Jeotermal Enerji tesisleri ile ilgili mevzuat değişikliği ile Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamına alındı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın İlimizi ziyaretinde gündeme gelen konular arasında yer alan, jeotermal enerji üretim tesislerinden kaynaklı emisyonların kontrol altına alınarak denetimlerinin ve takibinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla mevzuatta yapılan düzenlemelerle, tesislerin emisyonlarının çevre izni kapsamında değerlendirilmesine ve emisyonların sürekli ölçüm ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izlenebilmesine imkan sağlandı. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermel enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hidrojen sülfür (H2S) emisyonlarının oluşturduğu koku şikayetleri nedeniyle Bakanlık ilgili birimleri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşturulan çalışma grubu tarafından, söz konusu tesislerde gerçekleştirilen incelemeler ve denetimler neticesinde, daha etkin bir denetim ve takip sisteminin oluşturulması amacı ile ilgili mevzuatta düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan, "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 06.11.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Jeotermal Enerji Santralleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında izine tabi tesisler arasında yer almamaktaydı. Yayımlanan "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile kurulu gücü 5 MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri, Yönetmeliğin EK-2'sinin "1.Enerji Endüstrisi" başlıklı kısmına ilave edilerek yönetmelik kapsamına alındı. "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S emisyonları için tesislerin üretim kapasitelerine göre kütlesel debi sınır değerleri ve H2S emisyon miktarına bağlı olarak sürekli emisyon ölçümü zorunluluğu getirildi. "Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile de jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesinde kullanılacak ölçüm cihazlarının standartları belirlendi" denildi. - AYDIN

Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması

Jeotermal, Enerji, Lisans, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar 7.85'e indi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar 7.85'e indi         
17:07
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Oyuncu Nilüfer Aydan'ın Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Valiliği'nden Jeotermal Enerji Tesisi mevzuat değişikliği açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei