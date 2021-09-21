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Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek - Son Dakika

Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek

21.09.2021 20:39
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek, System.String[]

AYDIN Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter A.Ş. tarafından kentte kazı çalışmaları devam eden 10 antik kente ve 3 yüzey çalışmasına 1 milyon lira maddi destekte bulunuldu.

AYDIN Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Ayter A.Ş. tarafından kentte kazı çalışmaları devam eden 10 antik kente ve 3 yüzey çalışmasına 1 milyon lira maddi destekte bulunuldu. Destek, Nysa Antik Kenti Meclis Salonu'nda yapılan protokolle imza altına alındı.

Aydın Valiliği, il genelindeki 23 antik kentten kazıları devam eden 10'una ve 3 yüzey araştırmasına destekte bulundu. Valiliğin, bünyesindeki Ayter A.Ş. aracılığıyla yaptığı destek nedeniyle imza töreni düzenlendi. Nysa Antik Kenti Meclis Salonu'ndaki törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer protokole imza attı. İmza törenine Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile kazı başkanları da katıldı. Protokelle Magnesia Antik Kenti, Tepecik Höyüğü, Gerga Antik Kenti, Kadıkalesi, Nysa Antik Kenti, Priene Antik Kenti, Tralleis Antik Kenti, Alabanda Antik Kenti, Milet Antik Kenti ve Alinda Antik Kenti ile yüzey araştırmalarının yapılacağı Alinda Antik Kenti, Kuşadası Kadıkalesi ve Mastaura Antik Kentleri için toplam 1 milyon lira destek verileceği bildirildi.

'AMACIMIZ KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİN TURİZME KAZANDIRILMASI'

Protokol imza töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün Aydın genelindeki kazı başkanlıklarını Türk hocaların yürüttüğü kazılarımıza sponsor olmak üzere Ayter A.Ş. ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında bir iş birliği protokolü imzalıyoruz. Kültür yatırımlarına sponsor olacağız. Bu anlamda Aydın genelinde yürütülen 10 kazıya ve 3 yüzey araştırmasına sponsor olacağız. Toplamda 1 milyon liralık bir kaynağı bugün imza altına alarak kazı başkanlarımızın emrine vereceğiz. Amacımız kültürel değerlerimizin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması. Bu amaçla Ayter A.Ş. olarak destekliyoruz. Önümüzdeki süreçte ön çalışmalarını başlattığımız yine buradaki Nysa Antik Kenti ziyaretçi kabul noktasıyla ilgili de destekleme adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun bir örnek olması bakımından ifade etmek isterim. Bütün özel sektörü bu tür yatırımlara sponpor olmaya davet ediyorum. Eğitimde olduğu gibi kültür yatırımlarında da masraf olarak yazılabiliyor. Geçmişte destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek

Hüseyin Aksoy, Turizm, Aydın, Umut, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek - Son Dakika
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