Aydın Valiliği'nden kış lastiği uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Valiliği'nden kış lastiği uyarısı - Son Dakika

Aydın Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, kış lastiği zorunluluğu bulunmamasına rağmen yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olası trafik kazalarının önüne geçebilmesi için kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.

Aydın Valiliği'nden kış lastiği uyarısı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Valiliği, kış lastiği zorunluluğu bulunmamasına rağmen yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların olası trafik kazalarının önüne geçebilmesi için kış lastiği kullanmalarını tavsiye etti.


Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Her yılın 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. Kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, K.T.K'nun 65/a maddesi gereğince 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanarak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibariyle güncellenecek.


Aydın Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde kış şartları göz önüne alınarak 09 Aralık 2019 tarihli Valilik Olur'u gereği şehiriçi yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetleri ile ilgili yapılan denetimlerde 01 Aralık 2019 ile 01 Nisan 2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere kış lastiği takma zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak ilimizde kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamakla birlikte özellikle yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış lastiklerini kullanmaları soğuk havalarda yol tutuşunu arttıracağından ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçebileceğinden, araç sahipleri tarafından tercih edilmesi kendi menfaatlerine olacaktır" denildi. - AYDIN

1 Nisan, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Polis, imamın çalınan motosikletini 12 yıl sonra bulup teslim etti İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında

Son Dakika Haberleri
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Son Dakika
17:40 Günün Özeti - Son Dakika
17:40 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir? - Son Dakika
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Son Dakika
17:36 Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Valiliği'nden kış lastiği uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]