Aydın'da yayın yapan yerel bir gazetede yer alan "Bu Kömürle Kimler Yanacak?","Aydın İl Milli Eğitimde Skandal Kömür İhalesi" başlıklı habere ilişkin, Aydın Valiliği'nden yazılı açıklamada bulunuldu.



Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu kömür, odun, fuel-oil ve motorin ihalesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları üzerine ilimiz genelinde eğitim-öğretime devam eden tüm okul ve kurumlarımıza dağıtılmak üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde 23.07.2019 tarihinde ilana çıkılarak 12.09.2019 tarihinde 2019/336210 ihale kayıt numarası ve 11 firmanın katılımıyla ihale gerçekleştirilmiştir. İhale süreci ilgili kanun çerçevesinde devam etmekte olup, henüz hiçbir firma ile sözleşme imzalanmamış olmakla birlikte, EKAP Sistemi üzerinden tüm firmalar için "ihaleden yasaklı olmadıklarına" dair teyid alınmış ve ayrıca ihaleye giren firmalarla ilgili olarak bağlı oldukları illerin İl Emniyet Müdürlüklerine "arşiv araştırması ve güvenlik kaydı" talebimiz önceden gönderilmiş olup sonucu beklenmektedir. Güvenlik araştırması kaydı sonuçlarına göre yine aynı kanun çerçevesinde iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.Konuyla ilgili olarak basında çıkan ve yanlış bilgiler içeren haberle ilgili olarak bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - AYDIN