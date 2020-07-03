Aydın Valiliği'nden toplantı ve gösteri yürüyüşü açıklaması - Son Dakika

Aydın Valiliği'nden toplantı ve gösteri yürüyüşü açıklaması

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 günlük süre boyunca binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılması kararlaştırıldı.

Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 10 günlük süre boyunca binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılması kararlaştırıldı.

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Aydın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip korona virüs salgınının toplu eylem ve etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;


"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla 04/07/2020 tahinden geçerli olmak üzere 10 (on) gün süreyle; İlimiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına, ilimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılabileceğine, Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla, Milletvekilleri hariç olmak üzere ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları ile toplu olarak her türlü karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek etkinliklerin kısıtlanmasına, ilimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine, belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerinde belirtilen miktarda, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - AYDIN

Sivil Toplum Kuruluşu, Koronavirüs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valiliği'nden toplantı ve gösteri yürüyüşü açıklaması - Son Dakika

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