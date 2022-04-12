Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması - Son Dakika
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Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması

12.04.2022 17:20
Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilen yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Aydın Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilen yazar Ergün Poyraz'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, Aydın Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ikamet eden yazar Ergün Poyraz'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramasının ardından konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda, 11.04.2022 günü saat 19.20 sıralarında haber merkezinin Davutlar Mahallesi adresinde kavga olduğu bildirilmesi üzerine ekibimiz olay yerine sevk edilmiştir, olay yerinde 1963 doğumlu emekli gazeteci Ergün Poyraz isimli şahsın yüzünden yaralı olduğu tespit edilmiş ve şahıs ambulans ile Söke Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 şahıs gözaltına alınmış, yapılan ikamet ve işyeri aramalarında şahıslara ait cep telefonları, dijital materyaller, ihale dokümanları ve farklı firmalara ait kaşeler ele geçirilmiş olup, şahıslara yönelik adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması
Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması
Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması

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Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı Aydın'da yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3) Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)

Ergün Poyraz, Kaçakçılık, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Valiliği'nden yazar Ergün Poyraz'a saldırı açıklaması - Son Dakika


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