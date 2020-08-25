Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek - Son Dakika

Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek

Covid-19 salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşanması üzerine Aydın Valiliği öncülüğünde "Sensiz olmaz Aydın" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek.

Covid-19 salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşanması üzerine Aydın Valiliği öncülüğünde "Sensiz olmaz Aydın" sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının kritik seviyeye düşmesi sonrasında Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası başlatılacak. Aydınlı vatandaşlara kan bağışının öneminin de anlatılacağı etkinlik, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Kızılay Aydın İl Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyasına Vali Yardımcısı Cemal Şahin de katılarak, Aydınlı vatandaşları kan bağışına davet ederek, kan bağışının önemine dikkat çekecek. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:16

Kaynak: İHA

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