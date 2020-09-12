Aydın Valiliği, pandemi ek kararlarını açıkladı - Son Dakika

Aydın Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ek kararlar belli oldu. Kamuoyuyla paylaşılan ek tedbirlerde, evlerinde izolasyona alınan vatandaşların kurallara uymaması sebebiyle KYK yurtlarında karantinaya alınması kararı dikkat çekti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Aydın Valiliği tarafından kamuoyu ile paylaşılan ek kararlara göre toplu taşıma araçları, HES Kodu uygulaması ve ev izolasyonuna uymayan vatandaşlar ile ilgili yeni tedbirler alındı.

HES Kodu Zorunluluğu Getirildi

Şehirlerarası yolculuklarda HES Kodu zorunluluğu getirilirken HES Kodu olmadan bilet satışları yapılmayacak. HES Kodu, otobüslere binişlerde kontrol edilecek ve kolluk kuvvetlerince denetimler yapılacak. HES Kodu olmadan bilet satışı yapan firmalara idari işlemler uygulanırken, kodu olmayan yolcuları alan araçlar da 10 günlük süreyle seferden men edilecek.

Ayakta yolcu sınırlaması

Şehiriçi toplu taşıma araçlarının yolcu kapasitesi ile ilgili alın ek karara göre ayakta yolcu alma sınırı getirildi. Buna göre ayakta yolcu taşıma ağırlıklı olan toplu taşıma araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırılık etmeyecek şekilde oturan yolcu sayısına ilave ayakta yolcu kapasitesinin 1/4'ü kadar yolcu alınacak.

İzolasyonlar KYK yurtlarında yapılacak

Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terketmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler, ilgili birimlerce izolasyon süreci tamamlanana kadar yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek, zorunlu izolasyona tabi tutulacak. - AYDIN