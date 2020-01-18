Aydın Valiliğinden "jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı" iddiasına ilişkin açıklama... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Valiliğinden 'jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı' iddiasına ilişkin açıklama... - Son Dakika

Aydın Valiliğinden "jeotermal santrallerin zehirli gaz yaydığı" iddiasına ilişkin açıklama...

6 saat önce

Aydın Valiliği, şehirdeki jeotermal santrallerin zehirli gazlar yaydığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aydın Valiliğinden

Aydın Valiliği, şehirdeki jeotermal santrallerin zehirli gazlar yaydığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında "jeotermal santrallerden normal değerlerin üzerinde hidrojen sülfür gazı yayıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

"İlimizde bulunan jeotermal santrallerin, başta hidrojen sülfür olmak üzere zehirli gazlar yaydıkları şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." denilen açıklamada, "Aydın ilinde bulunan jeotermal enerji santral ve jeotermal üretim kuyu faaliyetlerinden kaynaklanan ve şikayet konusu olan hidrojen sülfür ile ilgili olarak valiliğimizce jeotermal santrallerin etki alanında, yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak bakanlıktan yeterlilik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aydın'daki tüm jeotermal santrallerden kaynaklanan hava ve koku emisyonlarının, çevresel gürültü ve atık su kimyasal analiz ölçümlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada ayrıca, Didim ilçesinde kurulması planlanan su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bilgilendirme toplantısının yapılacağı alanda, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'a güvenlik güçlerince fiziki müdahale olduğu yönündeki haberlerin de doğru olmadığı belirtildi.

Halkın bilgilenmek istememesi üzerine danışman firma tarafından sunum yapılmadığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Personelin toplantı alanına geçişini engellemeye çalışan bazı kesimlerin taşkınlıklarına rağmen, yol açma esnasında haberde geçen milletvekili ve belediye başkanı da dahil olmak üzere toplantı öncesi ve sonrasında hiçbir kimseye ve toplanan kalabalığa karşı güvenlik güçlerince herhangi bir fiziki müdahale söz konusu olmamıştır."

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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