Aydın Valiliğinden orman arazindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Aydın Valiliği, İncirliova ilçesinde orman arazisinde kesilen ağaçlarla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, Hamitler Mahallesi Kırnaç mevkisinde 31 Mart'ta ağaçların kesildiği yönündeki ihbar üzerine İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ile İncirliova Orman İşletme Şefliğince araştırma yapıldığı belirtildi.

Bölgede yürütülen incelemede ağaçların arazi açmak amacıyla kesildiğinin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Ağaçları kesen S.Y. olduğu anlaşılmış, konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikata başlanılmıştır. Kesilen orman ağaçları Orman İşletme Müdürlüğünce kaldırılıp, saha toprak hazırlığı yapıldıktan sonra fidan dikimi yapılacak ve tel ihata ile çevrilerek koruma altına alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.