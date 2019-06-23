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Aydın Valiliğinin acı günü

1 saat önce

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada Aydın Valiliğinden emekli olamaya hazırlanan Kemal Bozok, annesi ve ablası hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Kemal Bozok ile yanında bulunan ablası Safire İlhan (65) olay yerinde feci şekilde can verirken, ağır yaralanan annesi Emine Bozok (90) olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği Hukuk Servisinde çalışan ve yıllık izninin bitmesinin ardından emeklilik dilekçesini vereceği öğrenilen Kemal Bozok'un tedavi için Aydın'a getirdiği annesini memleketine geri götürmek üzere Malatya'ya gitmekte olduğu öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:04 Kaynak: İHA
Aksaray, Aydın, 3. Sayfa
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