Aydın Valisi Aksoy, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın Valisi Aksoy, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 09:53
Aydın Valisi Aksoy, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aksoy, mesajında, TBMM açılmadan önce, vatanın her karış toprağında verilen Kurtuluş Savaşı hakkındaki doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın aziz milletin büyük mücadelesine tanıklık ettiğine dikkat çekti.

Aradan geçen yıllar içinde dünyadaki ilerlemelere, bilim ve teknolojideki buluşlara adapte olarak kadro ve teknik donanımını geliştiren AA'nın dünyanın sayılı haber ajansları arasına girdiğini ifade eden Aksoy, ajansın 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında da vatandaşların haber alma hakkını sağladığını, Türkiye'nin haklılığını uluslararası kamuoyunda duyurduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir. Milli ajansımızın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansının fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ediyorum."

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu Kahramanmaraş'ın 97 yıllık madalya gururu 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' Acarlar'da tanıtıldı

Kurtuluş Savaşı, Hüseyin Aksoy, Aydın, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
09:02 Şarkıcı Sibel Alaş'tan tepki çeken sözler: Neden her gece korkunç davul sesiyle uyanmak zorundayım?
08:58 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Ceylan öldü mü?
00:16 Ünlü şarkıcı Berkay hastaneye kaldırıldı! Eşi Özlem bir an olsun yanından ayrılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:01:33. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Valisi Aksoy, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement