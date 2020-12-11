Aydın Valisi Aksoy, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aksoy, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Aksoy, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafların hepsinde büyük emek olduğunu aktaran Aksoy, "Özverili çalışmalarından dolayı tüm AA çalışanları kutluyorum. Hakikaten fotoğrafların hepsi birbirinden değerli." dedi.