Aydın Valisi Aksoy bayramda trafik denetimine katıldı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı nedeniyle seyahat eden sürücülerinden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Aydın- İzmir Otoyolu Aydın gişelerinde trafik uygulaması yapan güvenlik güçlerini ziyaret eden Vali Aksoy, onlara görevlerinde başarılar diledi ve iyi bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Sürücülerle sohbet eden Vali Aksoy, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu, araçtakilere de çeşitli hediyeler verdi.

Aksoy, gazetecilere, güvenlik birimlerinin trafik güvenliğini sağlamak adına 24 saat esasına göre görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerine teşekkür eden Aksoy, "Arkadaşlarımız, halkımızın herhangi bir sorun yaşamaması adına bayram günü ailelerinden uzak görev başındalar. Bu anlamda emniyet ve jandarma teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın bayramlarını kutluyorum." dedi.

Vali Aksoy'a, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan da eşlik etti.