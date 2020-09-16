Aydın Valisi Aksoy, Çine ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesinde incelemede bulundu.

Aksoy, ilçe programı kapsamında Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ile Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'i ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Vali Aksoy yapımı süren 7 katlı ve 8 bin metrekarelik alana sahip Çine Hükümet Konağı binasında da incelemede bulundu.

Yapımı süren konağın, kaymakamlık, emniyet ile adliyeyi barıdıracağı belirtildi.