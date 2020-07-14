Aydın Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Vali Aksoy, mesajında, devletin ve milletin istiklal ve istikbaline kastetmeye teşebbüs eden hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişimini, tarihte eşi benzeri görülmedik bir kahramanlıkla bertaraf eden Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Aksoy, 15 Temmuz'un, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan, tarihe altın harflerle yazılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu kaydetti.

Türk milletinin kazandığı bu demokrasi zaferiyle, top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece göğsünü siper ettiğine dikkati çeken Aksoy, milletin, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını anlattı.

Vali Aksoy, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için gayret etmeli ve çok çalışmalıyız."

Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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