Aydın Valisi Aksoy'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Aksoy, mesajında, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın denizlerdeki egemenlik haklarının sağlanması ve korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kurtuluş Savaşındaki başarının sadece karada değil karasularında da elde edildiğini aktaran Aksoy, denizlerdeki ayrılacağın ortadan kaldırıldığını, o yıllardan bu günlere gelişen denizcilik sektörünün dünyada kendini ispatladığını kaydetti.

Kabotaj Kanununun denizlere sahip çıkma bilincini insanlara aşıladığını ve denizciliğin gelişip büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

" Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Günümüz dünyasında ülke ekonomileri için lokomotif görevi gören denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Denizcilik sektörünün gelişmesine büyük önem veren devletimiz de ülkemizin uluslararası denizcilik pazarından daha fazla pay alması için gerekli yatırımları yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak ulusal zenginliğimiz olan denizlerimize ve denizciliğe gereken önem ve önceliği vermemiz bir zorunluluk, denizciliği geliştirmek ve çok daha iyi noktalara taşımak ortak çabamız olmalıdır."

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı - Son Dakika

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