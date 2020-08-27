Aydın Valisi Aksoy'dan kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kan bağışının önemine dikkat çekerek Kızılay yetkililerine ve kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'ndaki standı ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy ile Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Merkez Müdürü Dr. Rıdvan Şenol'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, kan bağışının önemine değinerek vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Hüseyin Aksoy, kana her an ihtiyaç duyulabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kızılay Kan Bankası da tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da bu anlamda da hayırseverlerimizden, kan bağışçılarından kan toplamaya devam ediyor. Bu önemli bir sosyal sorumluluk, bunu yerine getiren tüm insanlarımıza minnettarız. Temennimiz, kana ihtiyaç duyulmaması ama ihtiyaç duyulduğunda da her an elimizin altında hazır olacak şekilde stoklanmasıdır. Bu anlamda Kızılay Kan Bankası Türkiye'de bu görevi üstlenen kurumlarımızın başında ve tek sorumlusudur. Kızılay'ımızı da bu örnek davranışından kutluyoruz. Kan bağışında bulunmaya herkesi davet ediyorum. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum."

İlk kez kan bağışında bulunduğunu belirten 18 yaşındaki Emre Temoçin de "Pandemi döneminde kan bağışının az olduğunu duyduğum için hastalara yardımcı olmak istedim ve kan bağışında bulundum. Bundan sonra da kan bağışı yapmaya devam edeceğim. Herkese de öneriyorum." ifadelerini kullandı.