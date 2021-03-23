Aydın Valisi Aksoy'dan kentteki Kovid-19 vakalarında artış uyarısı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, tedbirler ve yapılan denetimlere rağmen kentte Kovid-19 vaka sayılarının arttığını bildirdi.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Vali Aksoy, "Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler ve yapılan denetimlere rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme dönemine geçiş, konulan pandemi kurallarına hep birlikte titizlikle uymamız ile mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.