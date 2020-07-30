Aydın Valisi Aksoy'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisinde olunduğunu kaydetti.

Bayramların birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatta önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Bayramlarımız insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir." ifadelerini kullandı.

Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu özel günleri taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ilimiz ve ülkemiz genelinde mücadele tüm alanlarda başarıyla sürdürülmektedir. Bu zor günleri, devletimiz, hükümetimiz ve milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Bizlere düşen ise her zaman coşkuyla kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi bu mücadelemize güç katacaktır."

Aksoy, fedakarlıklarından dolayı hiçbir zaman unutulmayacak şehitlere de rahmet dilediğini, gazileri de şükranla selamladığını bildirdi.