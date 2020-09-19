Aydın Valisi Aksoy'dan yeni öğretim yılı mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Aksoy mesajında şu ifadelere yer verdi; "Değerli Aydınlılar, fedakar öğretmenler, kıymetli veliler ve sevgili öğrenciler; Yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, onun eğitim düzeyini de gösterir. Günümüzün güçlü ekonomik ve sosyal yaşantısına sahip ülkeleri, bu gelişimlerini büyük ölçüde, eğitime verdikleri önem ve eğitim kurumlarını günün koşullarına uygun olarak düzenlemeleri sonucunda kazanmışlardır. Artık tüm dünyada gerçek gücün, fiziksel güçte değil de eğitilmiş insan beyninde olduğu kabul edilmektedir. Bu bilinçle, düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürümüzü benimsemiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, manevi değerlere bağlı, üretken bilgi çağı insanı yetiştirmek devletimizin temel amacı ve bizlerin de en önemli asli görevleri arasındadır. Ülkemizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanması için evlatlarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. Bu okullarımızdan yetişecek evlatlarımız da ebeveynlerine yakışır bir vaziyette sorumluluk yüklenecek ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine değil, daha üstüne çıkaracaklardır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle uzun zamandır uzak kalınan okullara ageri dönme hazırlıklarını yapıldığını hatırlatan Vali Aksoy, "21 Eylül'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği şekliyle eğitime devam edeceğiz. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ile İlkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar. İlimiz genelinde 31 bin 683 öğrencimiz yüz yüze eğitime başlarken, 181 bin 278 öğrencimizde uzaktan eğitime devam edecekler. Bu eğitim-öğretim yılını Korona virüs pandemisi etkisinde geçireceğiz ancak geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılını verimli bir şekilde geçireceklerine inanıyorum.

Sevgili Öğrenciler, sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. En büyük düşmanınızın tembellik ve cehalet, en büyük dostunuzun güzel ahlak, en güçlü silahınızın da bilgi olduğunu asla unutmayın. Sizlere sürekli okumayı ve düzenli olarak çok çalışmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Öğretmenlere de seslenen Vali Aksoy, "Değerli Öğretmenler, çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken, idealleri olan, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek temel sorumluluğunuzdur. Sorgulayan, irdeleyen, dünyaya açık beyinler hedefinizdir. Toplumu kucaklayan, dünyayı algılayan, teknolojiyi kullanırken milletin değerleriyle uyumlu; sevgi-şefkat-merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı gençlik misyonunuz var. Çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun, milli kültürümüzü özümseyen bir gençlik istiyoruz. Kalkınma yarışında bizlere gurur verecek gençler istiyoruz sizden" dedi.

Öğrenci velilerinin çocuklarını öğretmenlere teslim edeceğini sözlerine ekleyen Aksoy, "Saygıdeğer Veliler; göz bebeğiniz çocuklarınızı öğretmenlerimize emanet ediyorsunuz. İlimiz Aydın'ın tüm okullarında çocuklarımızı, uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmaya, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya devam edeceğiz. 21 Eylül'de okullar açıldığında sevgili öğrencilerimizden maske, sosyal mesafe, el hijyeni konularına azami ölçüde özen göstermelerini bekliyoruz. Korona virüsü yenmemiz, okullarınızdan, arkadaşlarınızdan uzak kalmamanız için bu tedbirlere uymamız gerekiyor. Unutmayın, aldığımız tüm tedbirler sizin sağlığınız içindir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında milli eğitim yöneticileri başta olmak üzere, okul idarecilerimize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" dedi. - AYDIN