Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı

03.03.2021 09:53
Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, Didim'de gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısına katılan sektör temsilcileri sorunlarını dile getirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, Didim'de gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısına katılan sektör temsilcileri sorunlarını dile getirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici, ADÜ Rektörü Prof. Dr Osman Selçuk Aldemir, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Didim Meslek Yüksekokulu Müdür Evrim Kamacı, Aydın ili kurum amirleri ve Didim'deki turizm sektörü temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Vali Aksoy, pandemiyle mücadeleye dikkati çekerek salgının sonlanması için ülkelerin tek başına mücadelesinin yeterli olmayacağının altını çizdi. Vali Aksoy "2021 yılında turizmde hedeflenen payı alabilmemiz için önemli. Bu anlamda turizm hareketliliği sağlayan bölgelerin hepsinde pandemi kurlarına uygun davranışlar olması ve rakamların kabul edilebilir seviye olması önemli. Güvenli sertifika çalışmaları uluslar arası anlamda karşılık buldu. 2021 yılında daha fala pay almak ve süreci değerlendirmek anlamında neler yapabileceğimiz konuşacağız" dedi.

"EN ÇOK ZİYARETÇİ ALAN 6.ÜLKE"

Toplantıda, 2019 yılı sezonunu analiz edilerek, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı sezonunda Aydın'ın turizm istatistikleri hakkında bilgiler verilirken, Türkiye'nin Dünya'da en çok ziyaretçi alan 6'ıncı ülke olduğunu ifade ederek güvenli turizm konusunda Didim'de geçen yıl büyük bir başarı elde edildiği belirtildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Erkan Türkmen, Ajansın yapısı ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Balık çiftlikleri ve deniz patlıcanı hakkında konuştu"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'de yılan hikayesine dönen toplamda 75 yataklı Devlet Hastanesi ile ilgili kayıtsız ve yaz nüfusunu ele alınınca sayının yetersiz olduğunu belirtti. Atabay, Didim turizme balta vurabilen balık çiftlikleri ile ilgili "Balık çiftlikleri ne kadar uzak olursa olsun turizm kenti için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Deniz patlıcanları konusunda Bakanlığımız ve il müdürlüğümüzün katkılarıyla av yasağının başlayacağı tarih olan 15 Mayıs'ı, 15 Nisan'a çekilmesi, belirli alanlarda avlanma yapılması ve tonajının ayarlanması konusunda kararlar alınmıştı" dedi.

Didim Turizm Altyapı hizmet birliği başkanı Sevinç Karataş ise birlik olarak GEKA'ya sundukları projeler konusunda Vali Aksoy'dan destek istedi. TÜRSAB Aydın bölge başkanı Eda Yurtcan ise Didim'in tanıtımının yetersiz olduğunu belirterek pandemiden sonra Didim'in kalabalık değil de daha sakin fotolarla tanıtım çalışması yapması gerekliliğine dikkat çekti.

"Doğalgaz ve Kültür Turizmi"

Toplantıda konuşan Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim'de alt yapı ve üst yapı sorunlarını dile getirerek, "Didim'in en önemli sorunlarından birisi doğalgaz. Doğalgaz konusu çok önemli. İlçemizde doğalgaz bulunmamaktadır. En son söke alanında doğalgaz alt yapısı tamamlanmış durumda ve ilçemize gelişimi konusunda yüksek yardımlarınızı esirgemezseniz ilçemiz adına teşekkür ederiz. Kültür ve deniz turizmi anlamında ilçenin ilk turizm oluşumu kültür turizmi üzerine kurulmuş. Özellikle Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti. İlçemizde pek çok destinasyon bulunmakta. Bunlarla ilgili farkındalığın arttırılması halinde ilçemiz turizmi açısından önemli olduğunu düşünmekteyim" dedi.

Didim'deki odalar, sivil toplum kuruluşları ve sektörü temsilcileri yaşadıkları sorunları anlatarak, atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini açıkladı. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı
Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı
Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı
Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı

Hüseyin Aksoy, Doğalgaz, Turizm, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy, Didim'de turizm değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika


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