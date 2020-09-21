Vali Aksoy, İncirliova'yı ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova ilçesinde incelemelerde bulundu.

İncirliova Kaymakamlığı önünde çiçekle karşılanan Vali Aksoy, Kaymakam Canan Hançer Baştürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaret eden Aksoy'a burada deve sütü ikram edildi.

İlk kez deve sütü içtiğini kaydeden Vali Aksoy, "Tadını beğendim. Tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.