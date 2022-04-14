AYDIN VALİSİ AKSOY MÜZEDEKİ 80 BİN ESER İNCELENDİ, HERHANGİ BİR SORUN YOK - Son Dakika

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve biri polis 3 kişinin tutuklandığı tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili müfettişlerin ve oluşturulan komisyon üyelerinin müzedeki eserlerle ilgili yaptığı incelemenin tamamlandığını açıkladı. Vali Aksoy, Müzedeki 80 bin eserin incelemesi tamamlandı. Gerek müfettişlerimiz gerek uzman arkadaşlarımız burada yaptıkları çalışmalarla ortaya koydular ki müzede herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. diye konuştu.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız tarafından müzede yer alan Donatello'nun 'Davut' heykelinin sahte olduğuna ilişkin hazırlanan rapor üzerine polis ekipleri çalışma başlatıyor. polisin yaptırdığı incelemede, sahte olarak müze envanterinden çıkarılmak istenen 'Davut' heykelinin gerçek olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri, geçen 21 Mart'ta Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

MÜZE MÜDÜRÜ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi, gözaltına alındı. '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, polis memuru Muhammet Dağ ile Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

80 BİN ESER 3 HAFTA BOYUNCA İNCELENDİ

Bu gelişmenin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi envanterindeki tarihi eserler arasında eksik olup olmadığının tespiti için 2 müfettiş görevlendirildi. Çevre illerden 5 müze müdürünün oluşturduğu komisyon ile Bakanlık tarafından görevlendirilen 2 müfettiş, 3 hafta süresince 80 bin eseri inceledi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geçen cuma günü tamamlanan incelemeler ile ilgili açıklama yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'i ziyareti sırasında müzedeki eserlerin incelenmesi ile ilgili açıklama yapan Vali Aksoy, Hepimizin bildiği üzere burada olumsuz bir durumla tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Arkeoloji Müzesi Müdürünün tutuklanmasıyla karşı karşıya kaldık. Müze müdürümüz ve bazı çalışanlarımızın dahilinin olduğu bir konu gündeme geldi. Temennimiz tabi ki o arkadaşlarımızın da yargılama sonucunda bir suçlarının olmayışı ve aklanmaları ama varsa da yargı bunun gereğini mutlaka yapıp sonuçlandıracaktır. En önemli olan kısmı da bizim için müzemizde herhangi bir sorun var mıydı yok muydu Bunu da gerek müfettişlerimiz gerek uzman arkadaşlarımız burada yaptıkları çalışmalarla ortaya koydular ki müze de herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır dedi.

TUNCER ESERLERİN TAMAMI ORJİNAL

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'de, Çevre illerden 5 müze müdürünün oluşturduğu bir komisyon ve yine Bakanlığımızın görevlendirdiği iki başmüfettişle müzemizde yapılan 80 bin parça eserin her birinin detaylıca incelenme sürecini tamamlamış olduk. ve nihayetinde ne eserlerin ne de genel olarak güvenlik tedbirlerinin herhangi bir sıkıntılı durumuyla karşılaşmadık. Eserlerimizin tamamı bütünüyle güvende ve orijinal diye konuştu.