Vali Aksoy, Romanlara "eğitim" çağrısında bulundu - Son Dakika
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Vali Aksoy, Romanlara "eğitim" çağrısında bulundu

08.04.2022 21:45
Vali Aksoy, Romanlara "eğitim" çağrısında bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Roman anne ve babaların, çocuklarının eğitimine öncelik vermesini istedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Roman anne ve babaların, çocuklarının eğitimine öncelik vermesini istedi.

Vali Aksoy, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Aksoy, programda yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlara yeteneklerini geliştirecek her türlü imkanı sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Kentteki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini, eğitime de özel önem verdiklerini ifade eden Aksoy, "Çocuklarımızı mutlaka okula gönderelim lütfen. Okul çağında okula gitmeyen çocuğumuz varsa bunda hepimizin sorumluluğu, vebali var. Bu bakımdan sizden istirhamım, çocuklarımızı mutlaka okula gönderelim." dedi.

Vali Aksoy, ilçelerde kaymakamların Romanların sorunlarıyla ilgilendiğini ve eğitim konusunda da her türlü desteği verdiğini dile getirerek, "Devletin sunduğu birtakım imkanlar var. Onlardan sizleri sonuna kadar yararlandırırız. Olmazsa olmazımız, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimden yoksun kalmamaları bizim birinci hedefimiz." diye konuştu.

"Erken yaşta evliliğe müsaade etmeyelim"

Anne ve babaların erken yaşta evlilik konusunda da hassas davranmasını isteyen Aksoy, şöyle devam etti:

"18 yaşın altında çocuklarımızın evlenmeleri yasal olarak zaten yasak. Erken yaşta evliliğin birçok sorunu beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu bakımdan 18 yaş altı çocuklarımızın evlenmelerine, anne babalar olarak biraz dikkat etmemiz lazım. Onlara müsaade etmememiz lazım. Bu husus bizim için önemli ve değerli. Yapacağınız her türlü çalışma ve konuda devletin bütün kurumları olarak sizlerin yanında yer alacağız. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımız büyük gayretle çalışıyor, seferber oluyor."

İftar programına, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Metin Yavuz, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu
Vali Aksoy, Romanlara eğitim çağrısında bulundu

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Kaynak: AA

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