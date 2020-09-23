Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar'ı ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın'ın Sultanhisar ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar'ı ziyaret etti, System.String[]

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın'ın Sultanhisar ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy göreve başlamasının ardından belirlenen program dahilinde ilçe ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İlçe kaymakamlıklarını ve belediyelerini ziyaret eden Vali Aksoy, ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. İlçe ziyaret programı dahilinde Sultanhisar ilçesini ziyaret eden Aydın Valisi Aksoy'un ilk durağı Sultanhisar Kaymakamlığı oldu. Sultanhisar Kaymakamı Musa Aydemir'den ilçenin genel durumu hakkında brifing alan Aksoy, daha sonra Sultanhisar Belediyesi'ni ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Hüseyin Aksoy, Sultanhisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy Sultanhisar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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