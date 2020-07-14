Aydın Valisi Aksoy'un 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy'un 15 Temmuz mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Vali Aksoy mesajında, "Devletimiz ve milletimizin istiklal ve istikbaline kastetmeye teşebbüs eden hain Fetö terör örgütünün kanlı darbe girişimini, tarihte eşi benzeri görülmedik bir kahramanlıkla bertaraf eden aziz milletimizin "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün dördüncü yıl dönümünü kutluyoruz. Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin ilerlemesini, dünyada saygın ve etkin bir devlet olmasını istemeyen mihraklar tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle, vatansever silahlı kuvvetleri ve emniyet mensuplarının üstün gayretiyle önlenerek yeniden bir dirilişe imza atılmıştır. 15 Temmuz, devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir. Bu darbe girişiminde milletimiz Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Milletimiz 721 yıl önce Söğüt'te, 567 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz, milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Türk milleti, kazandığı bu demokrasi zaferiyle; top, tank, uçak, helikopter ve mermilere karşı sadece göğsünü siper etmiş, onurlu direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtlamış, birçok ulusa da yol gösterici olmuştur. Bilinmelidir ki, Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için gayret etmeli ve çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve Aziz milletimizin Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik gününü en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - AYDIN

Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy'un 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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