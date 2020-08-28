Aydın Valisi Aksoy'un 30 Ağustos mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek "Bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kutlama mesajı yayınladı. 30 Ağustos'un şanlı bir zafer olduğunu ifade eden Vali Aksoy, mesajında "Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi'nin 98. Yıldönümünün milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir zaferdir. Aziz Milletimizin fedakarlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olan bu zafer aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı, ulusumuzun birlik ve beraberliğinin, kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya gösterildiği tarihte benzeri bulunmayan eşsiz bir zaferdir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, büyük Atatürk'ün önderliğinde, evrensel değerler ışığında gelişmesini sürdüren, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimize gurur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmalıyız"

Türk Milleti'nin bağımsız yaşama azminin ilelebet devam edeceğinin altını çizen Vali Aksoy; "Bilinmelidir ki, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür

ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bugün için görevimiz, bir yandan Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkarak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalı, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam etmeliyiz. Aynı zamanda bizden sonraki nesillerin vatandaşlığından gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak temel hedefimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Aydınlı hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - AYDIN