Aydın Valisi Aksoy'un, İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Aydın Valisi Aksoy'un, İnsan Hakları Günü mesajı

09.12.2020 14:06
Aydın Valisi Aksoy'un, İnsan Hakları Günü mesajı, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, "İnsanlık tarihinin en önemli belgelerinden olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabulünün 72.Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, uluslararası düzeyde "İnsan Haklarının Anayasası" olarak, devletleri bu alanda ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde birbirine yakınlaştıran en temel belgelerden birini oluşturmaktadır. Tüm hak ve özgürlüklerin eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapılmadan tüm bireyler için geçerli olduğunu dünya milletlerinin ortak girişimiyle kayıt altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulü hiç şüphesiz Birleşmiş Milletler'in en büyük başarılarından biridir.

Evrensel Beyanname'nin açtığı yolda hak ve özgürlüklerin korunup, geliştirilmesi için yürütülen mücadelede yetmiş iki yıl içinde kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Medeni ve siyasi hakların yanı sıra, ekonomik ve sosyal hakların tanınıp benimsetilmesine, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmesine, kadın ve çocuk haklarının korunup geliştirilmesine, işkence ve kötü muamelenin ortadan kaldırılmasına, engellilerin ve göçmenlerin haklarının güvence altına alınmasına dair uluslararası hukuk belgelerinin tümünün kaynağı, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir.

İnsan haklarının dünyadaki her birey bakımından hayatın doğal gerçeği haline getirilmesi hedefine ulaşılıncaya kadar bu alandaki çabaları devam ettirmek tüm ulusların ortak görevi olmaya devam edecektir. Türkiye, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü ülkeler arasında yer almayı amaç edinmiştir. İnsan haklarının evrenselliğinin muhafazası ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda konuya bakışının vazgeçilmez temel unsurudur. Uluslararası insan hakları standartlarının herkes için geçerli kılınmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasına dair çabalarda Türkiye güvenilir bir ortak ve örnek bir uygulayıcı olmayı sürdürecektir.

Ülkemiz bu anlayışla, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik girişim ve gayretlerini kararlılıkla takip edecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve ayrılmaz bir parçası olduğumuz tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü'nü en içten duygularla kutluyor, insan haklarına saygı temelinde ihlallerin olmadığı günler diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Valisi Aksoy'un, İnsan Hakları Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Aksoy'un, İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika


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