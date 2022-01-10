Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Aksoy, Aydın'da görev yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının salgın sürecinde aktif görev aldığını belirten Aksoy, "Bu noktada her arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın pandemide en iyi illerden birisi oldu ve bu noktada basının katkısı da oldukça fazla. Basın mensuplarımız aşının öneminin vatandaşlar tarafından algılanması ve bilgilendirilmesi noktasında gayret gösterdi. Bu noktada tüm vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkesin titizlikle tedbirlere uyması gerekiyor. Aşılanmayı da en üst noktaya çıkarmak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatan Aksoy, bu noktada daha dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Vali Aksoy, kentte gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Valilik Basın Danışmanı yazar-şair Bekir Aygül, kendisinin yazdığı "Toplumun gür sesidir gazeteci" adlı şiiri okudu.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Basın İlan Kurumu Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.