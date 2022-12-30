Aydın'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Vali'den açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni... - Son Dakika
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Aydın'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Vali'den açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni...

30.12.2022 17:09

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli'de meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle olduğunu ifade etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ünlü bir dönerci zincirinin şubesinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

VALİ: TÜP DEĞİŞİMİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Patlamaya ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayın 15.30 sıralarında gerçekleştiğini söyledi. Aksoy, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak sonrası patlamanın olduğunu söyledi.

Olay yerinden görüntüler;

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Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi Ünlü dönerci zincirinin Aydın Nazilli'deki şubesinde patlama oldu! 7 kişi yaşamını yitirdi Başkan Çerçioğlu patlama bölgesinde Başkan Çerçioğlu patlama bölgesinde

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SON DAKİKA: Aydın'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin Vali'den açıklama! İşte ilk belirlemelere göre olayın nedeni... - Son Dakika
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